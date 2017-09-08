Санаторий Жосалы

В Караганде пройдет ярмарка рабочих мест и бесплатных курсов обучения

Корреспондент 5 часов назад Комментировать 9

15 сентября с 10.00 до 15.00 часов в здании Дворца спорта имени Н. Абдирова (проспект Бухар-Жырау, 53) состоится городская ярмарка свободных рабочих мест и бесплатных курсов обучения. Всех желающих приглашают посетить ярмарку.

Акимат города Караганды

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Автор: Корреспондент

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