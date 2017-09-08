В Караганде пройдет ярмарка рабочих мест и бесплатных курсов обучения
Корреспондент
5 часов назад
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15 сентября с 10.00 до 15.00 часов в здании Дворца спорта имени Н. Абдирова (проспект Бухар-Жырау, 53) состоится городская ярмарка свободных рабочих мест и бесплатных курсов обучения. Всех желающих приглашают посетить ярмарку.
Акимат города Караганды
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