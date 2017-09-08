В Караганде пройдет ярмарка рабочих мест и бесплатных курсов обучения

15 сентября с 10.00 до 15.00 часов в здании Дворца спорта имени Н. Абдирова (проспект Бухар-Жырау, 53) состоится городская ярмарка свободных рабочих мест и бесплатных курсов обучения. Всех желающих приглашают посетить ярмарку.

Акимат города Караганды