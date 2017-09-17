В Караганде пройдет молодежная [не] конференция ZhasCamp

ZhasCamp – [не] конференция, посвященная социальным инициативам молодежи, в которой можно будет принять участие 23 и 24 сентября.

Эта молодежное мероприятие проходит в Казахстане с 2010 года и собирает 400-500 участников из всех городов.

Формат этой [не] конференции создают сами участники. ZhasCamp проходит в формате тренингов, презентаций, обсуждений. Часто темами Camp’ов становятся новые медиа, социальные сети, стартапы, open-source и социальные изменения. В программе площадки половину времени занимает открытая программа, когда участники выступают со своими идеями.

Ежегодно выделяют 40-50 проездных грантов для участников из всех городов страны.

География этого события большая: в 2010-2014 годах молодежь Казахстана собиралась в Алматы, в 2015 площадки открылись в трех городах — в Астане, Шымкенте и Актау, в 2016 году четыре города приняли [не] конференцию — Талдыкорган, Атырау, Павлодар, Семей.

В 2017 году кроме Караганды событие пройдет в Костанае, Шымкенте, Петропавлоске и Актобе.

Ежегодно участие принимают:

· Регистрация – 1000-1200, участие – 400-500

· Порядка 70 молодежных организаций

· Порядка 80 представителей 14 областей Казахстана

· 20-50 экспертов, из которых 5-15 зарубежных гостей и экспертов

ГостиZhasCamp’a:

· Практики из России, Польши, Украины, Германии, Кыргызстана, США.

· Эксперты общественных организаций Казахстана

· Сотрудники Министерства образования и Комитета по делам молодежи при МОН РК, акиматов городов, а также депутаты Мажилиса Парламента.

· Представители международных организаций

· Национальная палата предпринимателей и бизнесмены

Результаты проекта:

· В 2010 году во время сессий ZhasCamp участники разработали более 60 различных предложений в закон о молодежной политике и адресовали их выступающему здесь члену Комитета по делам молодежи при МОН.

· В 2012 году 10 организаций объединились в Коалицию. Группа провела рабочую встречу молодежи из 9 городов Казахстана в Алматы, куда пригласила руководителя рабочей группы при Мажилисе Парламента РК по внесению изменений и дополнений в закон «О молодежной политике» Мейрама Бегентаева.

· 2013 год: коалиция молодежных организаций вошла в рабочую группу при Мажилисе Парламента РК по внесению изменений и дополнений в закон «О молодежной политике». Продолжая работу, МИСК в 2014 году провел три экспертизы законопроекта – две правовые и одну экономическую – и предложил 42 поправки в документ. 21 предложение было принято, в том числе «участие молодежи в принятии решений» было включено в цели нового закона, подписанного зимой 2015 года.

· 38 новых проектов и организаций создано участниками ZhasCamp с 2010 по 2016 годы во всех городах Казахстана.

· Часть участников открывает бизнес. Например, Карлентаев Нуржан, из Алматинской области, посетив площадку в 2016 году в Талдыкоргане, после лекции бизнесмена Аслана Есжанова открыл бизнес по продаже изделий ручной работы и национальных сувениров.

· С 2010 по 2016 годы прошло 11 республиканских конкурсов: конкурс социальных проектов Projects Market, конкурс социальных видео-роликов «Включайся», конкурс социальной фотографии Around You, конкурс успешных проектов «Что я сделал», конкурсы историй «ZhasCamp Story» «Что такое счастье» и «Я в свои 18». 14 организаций и активистов награждены за успешные проекты, социальное фото и видео-ролики о молодежи.

Также [не] конференция запускает несколько новых программ.

ТРЕНИНГИ «PROJECTS MANAGEMENT»

Тренинги ZhasCamp – это углубленное изучение методологии и практик реализации социальных проектов, которому посвящается от 4 до 8 часов во второй день [не] конференции. Опытные тренеры научат, как сформулировать идею и оформить ее в проектное предложение, найти финансирование для своих инициатив, собрать команду и мотивировать ее, как взаимодействовать с партнерами и как в целом управлять общественным проектом.

Для участия в тренингах необходимо пройти отдельную регистрацию: кликните, пожалуйста, кнопку Регистрация и перейдите к форме Тренинг «Projects management».

В каждом городе на тренинг «Projects management» доступно 30 бесплатных мест. Кроме того, доступно 20 мест на платной основе: стоимость участия – 5 000 тенге.

КОНКУРС «PROJECTS MARKET»

Это грантовый конкурс для общественных проектов, который будет объявлен после ZhasCamp 2017. Подать заявку на получение гранта для реализации своего проекта могут участники тренингов Projects Management, а также участники ZhasCamp 2017 года.

ZHASCAMP FELLOWSHIP

Это программа поддержки выпускников сети ZhasCamp разных лет и полезные сервисы для них: грантовые конкурсы, обучение и стажировки в различных организациях Казахстана и за рубежом.

Зарегистрироваться можно здесь для участие в Zhascamp 2017.

Сайт ZhasCamp.