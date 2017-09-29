В Караганде пройдет «Karaganda Travel Fest»

В Караганде 7 и 8 октября состоится фестиваль «Karaganda Travel Fest».

Фестиваль пройдет под девизом «Путешествуй со смыслом» и станет площадкой для общения

активистов из сферы туризма и путешествий, обмена идеями и навыками, а также разработки

общественно-полезных проектов.

На «Karaganda Travel Fest» можно будет услышать интересных спикеров, пройти мастер-классы по трэвел-фотографии и трэвел-журналистике, будут секции по автостопу и бюджетному туризму, горному туризму и велотуризму.

Программа фестиваля «Karaganda Travel Fest».

День 1

11:00 Открытие фестиваля, вступительное слово представителей Историко-географического общества «Авалон» и Казахстанского Национального Географического общества.

11:30 Выступит Александр Габченко (Клуб велосипедных приключений (Алматы)) с темой «Клуб велосипедных приключений: как совместить хобби с бизнесом».

12:30 Конкурсная программа.

13:00 Обеденный перерыв.

14:00 Анжелика Лукина из международного проекта путешествующих журналистов «Пресс-тур» (Новосибирск, Россия) проведет мастер-класс по журналистике путешествий.

15:30 Александр Вервекин, (Павлодарский дом географии (Павлодар)) поделится опытом Павлодарского Дома географии в организации путешествий и экспедиций.

16:30 Жанат Айтхожин из Казахстанского Национального Географического общества (Астана) расскажет о деятельности и проектов КНГО, и проведет мастер-класс по написанию проектных заявок в КНГО.

17:30 Дмитрий Ругис ( творческое объединение «TEFA EURASIAPHOTO» (Караганда)) расскажет слушателям об экспедиции «Nomad Explorer» — деятельность областного туристского клуба.

18:30 В это время можно будет увидеть фильмы Клуба велосипедных приключений и Павлодарского дома географии.

20:00 Закрытие первого дня фестиваля.

День 2

10:00 Открытие второго дня фестиваля.

10:15 Экскурсия по Карагандинскому ЭкоМузею.

11:00 Евгений Волков (Астана) расскажет о жизни трэвел-фотографа, а потом проведет мастер-класс «Особенности фотосъемки в 3D».

12:00 Ерболат Шадрахов (Астана) расскажет о деятельности и экспедиции журнала «National Geographic Қазақстан».

13:00 Обеденный перерыв.

14:00 Канат Сагнаев, хостел («Nomad 4х4 «(Астана)) выступит с темой: «Увлечение путешествиями и главный хостел аутлэндеров в Астане».

15:00 Мария Бризицкая (Караганда) — Работа туркомпании и развитие внутреннего туризма.

15:20 Вячеслав Привалов из Гималайского клуба Казахстана (Караганда) расскажет о деятельности клуба, включая его экспедиции по Непалу.

16:20 Айдос Жомартов (Караганда) выступит с темой: «Вокруг света автостопом».

17:20 Виталий Шуптар (Историко-географическое общество «Авалон» (Караганда)) расскажет участникам о деятельности ИГО «Авалон» и проведет мастер-класс по картографии.

18:20 Конкурсная программа, подведение итогов конкурса на лучшую публикацию о фестивале в социальных сетях.

19:00 Закрытие фестиваля.

Мероприятие прйодет в Карагандинском ЭкоМузее (пр.Бухар-Жырау, 47) 7 и 8 октября.