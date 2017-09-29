В Караганде пройдет «Karaganda Travel Fest»

В Караганде 7 и 8 октября состоится фестиваль «Karaganda Travel Fest».
Фестиваль пройдет под девизом «Путешествуй со смыслом» и станет площадкой для общения
активистов из сферы туризма и путешествий, обмена идеями и навыками, а также разработки
общественно-полезных проектов.
На «Karaganda Travel Fest» можно будет услышать интересных спикеров, пройти мастер-классы по трэвел-фотографии и трэвел-журналистике, будут секции по автостопу и бюджетному туризму, горному туризму и велотуризму.
Программа фестиваля «Karaganda Travel Fest».
День 1
11:00 Открытие фестиваля, вступительное слово представителей Историко-географического общества «Авалон» и Казахстанского Национального Географического общества.
11:30 Выступит Александр Габченко (Клуб велосипедных приключений (Алматы)) с темой «Клуб велосипедных приключений: как совместить хобби с бизнесом».
12:30 Конкурсная программа.
13:00 Обеденный перерыв.
14:00 Анжелика Лукина из международного проекта путешествующих журналистов «Пресс-тур» (Новосибирск, Россия) проведет мастер-класс по журналистике путешествий.
15:30 Александр Вервекин, (Павлодарский дом географии (Павлодар)) поделится опытом Павлодарского Дома географии в организации путешествий и экспедиций.
16:30 Жанат Айтхожин из Казахстанского Национального Географического общества (Астана) расскажет о деятельности и проектов КНГО, и проведет мастер-класс по написанию проектных заявок в КНГО.
17:30 Дмитрий Ругис ( творческое объединение «TEFA EURASIAPHOTO» (Караганда)) расскажет слушателям об экспедиции «Nomad Explorer» — деятельность областного туристского клуба.
18:30 В это время можно будет увидеть фильмы Клуба велосипедных приключений и Павлодарского дома географии.
20:00 Закрытие первого дня фестиваля.
День 2
10:00 Открытие второго дня фестиваля.
10:15 Экскурсия по Карагандинскому ЭкоМузею.
11:00 Евгений Волков (Астана) расскажет о жизни трэвел-фотографа, а потом проведет мастер-класс «Особенности фотосъемки в 3D».
12:00 Ерболат Шадрахов (Астана) расскажет о деятельности и экспедиции журнала «National Geographic Қазақстан».
13:00 Обеденный перерыв.
14:00 Канат Сагнаев, хостел («Nomad 4х4 «(Астана)) выступит с темой: «Увлечение путешествиями и главный хостел аутлэндеров в Астане».
15:00 Мария Бризицкая (Караганда) — Работа туркомпании и развитие внутреннего туризма.
15:20 Вячеслав Привалов из Гималайского клуба Казахстана (Караганда) расскажет о деятельности клуба, включая его экспедиции по Непалу.
16:20 Айдос Жомартов (Караганда) выступит с темой: «Вокруг света автостопом».
17:20 Виталий Шуптар (Историко-географическое общество «Авалон» (Караганда)) расскажет участникам о деятельности ИГО «Авалон» и проведет мастер-класс по картографии.
18:20 Конкурсная программа, подведение итогов конкурса на лучшую публикацию о фестивале в социальных сетях.
19:00 Закрытие фестиваля.
Мероприятие прйодет в Карагандинском ЭкоМузее (пр.Бухар-Жырау, 47) 7 и 8 октября.