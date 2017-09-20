В Караганде прекратили уголовное дело об избиении мальчика

В пресс-службе ДВД Карагандинской области ответили на жалобу матери избитого мальчика и объяснили, по каким причинам уголовное дело было прекращено, передает Tengrinews.kz.

Драка между подростками произошла 15 августа. После того как мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию, уголовное дело действительно было возбуждено. По описанию пострадавшего были задержаны трое подростков. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что задержанные не достигли 14 лет, а значит, привлечь их к уголовной ответственности невозможно.

«Данный инцидент произошел 15 августа. 16 августа по заявлению матери было возбуждено уголовное дело по статье 293 часть 1 УК РК «Хулиганство». Участники драки установлены и допрошены в присутствии своих законных представителей. В ходе досудебного расследования уголовного дела установлено, что эти несовершеннолетние не достигли возраста, по которому согласно статье 15 УК РК наступает уголовная ответственность. Поэтому уголовное дело прекращено по статье 35 часть 1 пункт 2 УК РК, то есть за отсутствием состава преступления, так как они не являются субъектами преступления. Вместе с тем данные лица взяты на контроль ювенальной полиции», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Кроме того, в пресс службе добавили, что мать пострадавшего мальчика записана на прием к начальнику ДВД области на 26 сентября. Во время приема матери объяснят все нюансы законодательства. Вместе с тем обвиняемая сторона изложила свою версию произошедшего. По словам одного из участников конфликта, пострадавший мальчик и его друг первыми обматерили их и полезли в драку.

«Да, они играли в футбол, а мы нечаянно пнули бутылку в их сторону. Но затем мы извинились. А они начали нас материть и звать подраться», — оправдывается подросток.

Толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика в Караганде. Как рассказала мать ребенка, заявление в полиции приняли, но расследовать дело не стали. По словам женщины, в ходе драки ее сын получил сотрясение мозга, много синяков и ссадин, и она настаивает на возобновлении уголовного дела и даже обратилась в прокуратуру.