В Караганде подводят итоги конкурса граффити «Энергия лета» (Фото)

В областном центре закончился ежегодный конкурс граффити «Энергия лета». В этом году участники изображали будущее: новые технологии, футуристические города и автомобили. Тему выбрали в честь выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Как и всегда, организатором конкурса стала компания «Караганды Жарык».

Уличные художники расписывали принадлежащие ей трансформаторные подстанции во дворах жилых домов. Этим летом художники разрисовали около 30 таких будок, а за всю семилетнюю историю конкурса — более 200.

В этом году за призы от «Караганды Жарык» соревновались более 30 молодых художников из Павлодара, Алматы, Астаны и Караганды, а также участники республиканских и международных выставок из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В конкурсе не в первый раз участвовали талантливые райтеры Ержан Танаев и Али Закир из Алматы. В этом году Али изобразил реалистичный портрет ребёнка на фоне детских рисунков и воздушных шаров, складывающихся в слово «EXPO».

Объявление и награждение победителей состоится на следующей неделе. Пока члены жюри подводят итоги и готовятся вынести окончательное решение.