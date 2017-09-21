В Караганде открыли новый центр семейного здоровья

Для жителей Федоровки открыли новый центр семейного здоровья, передает kartv.kz.

Раньше они посещали поликлинику № 3, которая находится на Юго-Востоке.

Благодаря поддержке депутатов Карагандинского городского и областного маслихатов в этом районе открыли центр семейного здоровья при городской поликлинике № 3.

Участковый врачи вели прием в этом здании и до ремонта, но там не было никаких условий для оказания врачебной помощи. По программе «Модернизация здравоохранения» здание привели в порядок. На это потратили 40 миллионов тенге.

К поликлинике прикреплены порядка 76 тысяч человек. 9 тысяч из них живут на Федоровке. Теперь им необязательно ехать на прием на Юго-Восток. Сегодня в центре семейного здоровья №4 работают свыше 30 специалистов. Здесь есть и социальная аптека, смотровой, физио-кабинеты, будет осуществляться забор крови.