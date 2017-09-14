В Караганде открыли Консульство Грузии

Почетное Консульство Грузии открыли в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Находится консульство в центре бокса имени Серика Сапиева. Участие в мероприятии принял Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе.

«Между Казахстаном и Грузией сложились дружеские отношения. Страны построили взаимовыгодные торгово-экономические отношения. В Грузии зарегистрированы 170 предприятий с участием казахстанского капитала. В частности, Карагандинская область привлекательна для сотрудничества»,— сказал на торжественном открытии Зураб Абашидзе.

Посол отметил, что Карагандинский регион — самый большой в Казахстане, как по территории, так и по промышленному потенциалу.

Открытие консульского учреждения и назначение на должность почетного консула Грузии в Карагандинской области Жаната Тусупбекова будет способствовать развитию бизнеса с представителями двух стран.