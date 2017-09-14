В Караганде оказывают медиационную помощь семьям

Как в Караганде оказывают медиационную помощь, рассказала создатель и руководитель проекта Савицкая Татьяна, передает novoetv.kz.

В Караганде появился новый социальный проект — оказание медиационной и психологической помощи в решении семейных конфликтов и профилактики факторов риска у несовершеннолетних.

Этот проект появился не на пустом месте — к его созданию подтолкнула стабильно растущая статистка разводов, которых с каждым годом становится все больше. Когда родители разводятся, у них начинается борьба, оружие в ней — дети, а они не всегда показывают то, что творится у них внутри в это время.

Дети показывают свои чувства, когда им что-то нужно. Татьяна утверждает, что ребятишки любят своих родителей одинаково, и у этих маленьких людей есть большой страх — потерять кого-то из родителей. Еще одна статистика показывает, что 62% суицидального поведения у детей вызваны конфликтами в семье. В этом случае взрослые ведут себя как дети, делая при этом больно самым близким и уязвимым людям.

«Здесь, конечно же, проект направлен на оказание помощи и поддержки детям, чьи родители решили развестись или проживают отдельно друг от друга, чтобы дети максимально были покрыты заботой двух родителей. И здесь на помощь приходит медиация», — сказала Татьяна Савицкая.

Медиация — это внесудебное урегулирование споров и конфликтов.

Многие люди думают, что медиация — это тоже самое, что и медиТация, и не понимают, зачем их в такой трудной жизненной ситуации пытаются отправить «в нирвану». У этих двух понятий нет ничего общего. Медиация приравнена к судебному решению, а сама процедура не совсем формальная, она очень комфортная. В ней выигрывают обе стороны — разговор идет до тех пор, пока все не будут довольны. Тут не рассматривают, кто был прав или кто виноват.

Организаторы этого проекта призывают всех родителей приходить к ним и пытаться мирно решить проблему. В приоритете у медиации этого проекта — сохранить семью: у супругов есть шанс конструктивно, мирно и экономично решить семейный конфликт. А если семью сохранить уже невозможно, то в этом проекте обещают сделать все, чтобы ребенок не пострадал из-за конфликтов взрослых.

Когда Татьяна проходила обучение медиации в Европе, ей рассказали, как один ребенок два месяца даже не подозревал, что его родители в разводе. Благодаря соглашению, к которому пришли родители, психика ребенка не пострадала и для него была создана благоприятная среда для развития и социализации.

В организации, которую представляет Татьяна, делаются психологические исследования родителей и детей и выявляется, с кем ребенку будет лучше.

«В этом случае не всегда с мамой суд оставляет детей. Папе кажется, что с ним будет хорошо, мама убеждена, что только мама может дать то, что ребенку необходимо. Но при этом не учитываются его индивидуальные особенности. Бывает мама очень жесткая и не проявляет эмоционального тепла, а папа бывает эмоционально чувственный, теплый», — объяснила руководитель проекта.

В таком случае ребенка лучше оставить с папой, потому что среда, которую создаст мужчина будет в этом случае более благоприятной для его сына или дочки. Лишать общения с мамой тоже нельзя! Также эта схема действует и наоборот: если ребенок остается с мамой, с папой видеться ему необходимо.

К счастью, многие семьи не доходят до суда, пройдя курс медиации. Как правило, причина развода очень банальная — супруги не встретились и не поговорили. После нескольких часов разговоров с медиаторами они понимают, где были не правы, и что их ссора не может быть причиной развода.

Если ваша семья находится в трудной жизненной ситуации и вы на грани развода, жителям Караганды в рамках этого проекта помогут бесплатно!

Адрес: город Караганда, улица Алиханова, 5, кабинет 428. Телефоны для справок: 8 (7212) 41 31 34; 8 708 436 36 96.