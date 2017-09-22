В Караганде наградили победителей кинопремии «Аскар»

Вчера в Караганде получили свои заветные «Аскары» финалисты кинопремии, передает novoetv.kz.



Заявки на участие в конкурсе принимали с 1 июня по 31 августа включительно. За это время собрали 90 заявок, но 20 из них не подошли по условиям конкурса, поэтому в итоге оценивали 70 видеоматериалов.

В состав экспертной группы вошли ведущие программы «ТВОЁ КИНО» на «Новом телевидении» — Анна Лето и Никита Денисов.

«Фестиваль «Аскар» любительского короткометражного кино был первым в Караганде после того, как два года назад мы последний раз видели «Террикон». И надо сказать, прошел он очень тепло, просто и в хорошем кругу. Здесь не было пафоса — это была душевная встреча любителей кино и тех, кто снимает или в будущем хочет серьезно заняться съемками фильмов. Очень надеюсь, что «Аскар» станет ежегодным, а мы будем стараться не только быть в экспертах, но и в участниках», — поделилась впечатлениями Анна Лето.

Вот список победителей:

— «Лучший игровой фильм» — «Занавес». Награду вручал режиссёр Андрей Попов.

— «Лучший режиссёр» — Александр Кирьянов, фильм «Тайны спящего Саяна». Александр получил заветного «Аскара» из рук актёра Андрея Белавина.

— Также актёр Андрей Белавин вручил приз лучшему актёрскому составу фильма «Занавес» (Алевтина Алтунина, Полина Александрова, Александров Александров, Андрей Марычев).

— В номинации «Лучшая работа оператора» победил Евгений Ткаченко и Александр Кузнецов с видеороликом «Karaganda Cathedral». Парням награду вручил фотограф и оператор Болат Аймагамбетов.

— Лучший сценарий, по мнению жюри, написала Алтунина Алевтина к фильму «Занавес». Девушку наградил художник, руководитель киноклуба Владимир Зуев.

— Фильм Александра Кирьянова «Тайны спящего Саяна» получил приз из рук Александра Прудникова — менеджера сети кинотеатров krgcinema за лучший монтаж.

— В номинации «Лучший социальный ролик» выиграла Абдрахманова Айжан с видеороликом «9 регион». Награду вручил почётный член карагандинского киноклуба Бахытжан Аринов.

— Вайн «Жертва ватсапа» Сарсембаева Самата выиграл в номинации «Лучший вайн». Награду он получил от двух необычных персонажей: от всеми известного Ешки и Человека-Паука, который волшебным образом оказался на кинопремии.

— Лучшим клипом на авторскую песню стал видеоклип Антона Павлова #Делайкакскинер. Антона наградил руководитель студии звукозаписи Дмитрий Аюпов.

— «Лучший рекламный ролик» — «Plastilin» Ахметовой Альмиры. Девушку наградил блогер Денис Денски.

— «Лучший Timelapse» — «Karaganda Cathedral». Авторов — Евгения Ткаченко и Александра Кузнецова — наградил фотограф Константин Павленко.

— Анимационный фильм «Поздравление» Ан Валерии победил в номинации Stop Motion анимация (детский взгляд). Юной участнице приз вручила Саруар Игенбаева — директор журнала Mama City.

Ознакомиться с работами победителей можно на официальном сайте кинопремии.

А здесь можно прочитать интервью с Владимиром Зуевым о кинопремии «Аскар».