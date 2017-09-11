В Караганде мальчик вышел из комы

В Караганде пришел в сознание малыш, впавший в кому из-за антибиотика сегодня, передает Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что мать малыша назначила ему препарат без согласования с врачами.

«К счастью, ребенок пришел в сознание. Небольшая положительная динамика есть. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказываем», — сообщила руководитель пресс-службы управления здравоохранения области Айжан Иса.

Напомним, двухлетний ребенок впал в кому и находится в реанимации после инъекции препарата «ЦЕФ 3». После укола малышу стало плохо. Самостоятельное назначение препарата вызвало сначала затруднение дыхания, а вскоре мальчик перестал дышать. Перепуганная мама ребенка вызвала скорую помощь. По дороге в больницу ребенок едва не погиб, его пришлось экстренно подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи констатировали у него отек головного мозга и не брались за прогнозы.