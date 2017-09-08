В ДКГ Караганды пройдет День открытых дверей

Во Дворце культуры горняков, в воскресенье, пройдёт День открытых дверей.

Посетителям расскажут о творческих студиях, кружках и секциях, которые работают в ДКГ.

«Каждую осень мы проводим День открытых дверей, специально для того чтобы и взрослые, и дети могли прийти во Дворец культуры горняков и узнать всё о наших кружках. Причём больше половины из них бесплатные. В этом году набор ведётся в кружки хореографии, изобразительного искусства, театральный, вокальный, в хоровые коллективы и вокально-инструментальный ансамбль. Кстати, в этом году открывается кружок детского вокала для детей от 5 до 15 лет», — рассказала сотрудник ДКГ Айгерим Кызданова.

В этот же день, 10 сентября, пройдет концерт в 12:00. На нём выступят все коллективы ДКГ.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 41-18-01, 8-701-122-81-84.