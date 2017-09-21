В Центре занятости Караганды после проверки установили пандус

О результатах проверки в Центре занятости Караганды рассказали на заседании Специальной мониторинговой группы при областном Департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Был выявлен ряд недостатков: Центр занятости оказался недоступным для людей с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандуса, на стендах не размещена информация об оказании услуг, нет электронной очереди. Проверяющие сделали и другие замечания.

Проверка проводилась в мае. Что изменилось с того времени, на заседании доложил руководитель отдела занятости и социальных программ г. Караганды Берекет Жайназаров.

«На входе здания мы установили пандус, но пока ещё не работает кнопка вызова нашего специалиста. В этом направлении работы ведутся. Когда появится электронная очередь, пока не могу сказать: нас подвёл поставщик. В мае объявили конкурс на установку оборудования, но победитель был признан судом недобросовестным участником госзакупок. 15 сентября повторно объявили конкурс. Всё будет зависеть от результата», — сообщил он.



По словам Берекета Жайназарова, на покупку оборудования для электронной очереди и его монтаж из бюджета выделено 5,2 млн тенге. Ещё 536 тыс. тенге Центр занятости потратит на создание рекламных роликов и изготовление информационных стендов.

Члены Специальной мониторинговой группы потребовали от руководства Центра занятости как можно быстрее устранить все недоработки.