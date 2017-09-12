В центре Караганды и в Михайловке на пять дней отключат горячую воду

В связи с ремонтом на тепловых сетях по улице Гоголя с 13 по 17 сентября в центре Караганды и в Михайловке отключат горячую воду. 17 сентября подача горячей воды возобновится. Об этом сообщили в компании «Теплотранзит Караганда».
Компания приносит извинения за временные неудобства.
Горячей воды не будет на следующих улицах:
— бульвар Мира,
— пер. Бийский,
— пер. Музейный,
— пер. Рылеева,
— пер. Смелый,
— пер. Шахтостроительный,
— пр-т Бухар-жырау,
— пр-т Нуркена Абдирова,
— пр-т Сакена Сейфуллина,
— проезд Утренний,
— ул. Алалыкина,
— ул. Алиханова,
— ул. Аюпова,
— ул. Хмельницкого,
— ул. Бадина,
— ул. Баженова,
— ул. Бакинская,
— ул. Ботаническая,
— ул. Воинов-Интернационалистов,
— ул. Гастелло,
— ул. Гоголя,
— ул. Доватора,
— ул. Ержанова,
— ул. Ерубаева,
— ул. Жамбыла,
— ул. Жангозина,
— ул. Жанибекова,
— ул. Космодемьянской,
— ул. Западная,
— ул. Защитная,
— ул. Ипподромная,
— ул. Казахстанская,
— ул. Комиссарова,
— ул. Коммунальная,
— ул. Костенко,
— ул. Кривогуза,
— ул. Крылова,
— ул. Ленина,
— ул. Лободы,
— ул. Мичурина,
— ул. Московская,
— ул. Мустафина,
— ул. Новосёлов,
— ул. Охотская,
— ул. Панфилова,
— ул. Пичугина,
— ул. Поспелова,
— ул. Привокзальная,
— ул. Пригородная,
— ул. Прогресса,
— ул. Пугачёва,
— ул. Разина,
— ул. Сарсекова,
— ул. Сатпаева,
— ул. Солнечная,
— ул. Театральная,
— ул. Терешковой,
— ул. Тулепова,
— ул. Чижевского,
— ул. Чкалова,
— ул. Шакирова.