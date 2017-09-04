В Астане пройдёт выставка Карагандинского областного историко-краеведческого музея

В столице, в рамках Дней культуры Карагандинской области, посвящённых Международной выставке «ЭКСПО-2017», пройдёт выставка «Сарыарка — золотая колыбель великой степной цивилизации».

Открытие выставки состоится 7 сентября в 11.00 в концертном зале «Астана».

На выставке будут представлены более 300 экспонатов из Карагандинского областного историко-краеведческого музея. Цель экспозиции — познакомить посетителей выставки с историческим прошлым и развитием Карагандинской области за период Независимости Казахстана.

Выставка «Сарыарка — золотая колыбель великой степной цивилизации» представлена в шести разделах: Культурное наследие Сарыарки, Великие люди Сарыарки, Освоение угольного бассейна, Современная Караганда, Новые проекты и Ассамблея народа Казахстана.

Выставка продлится два дня, 7-8 сентября, в здании концертного зала «Астана». Вход свободный.