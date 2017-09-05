В Астане начались дни Карагандинской области

В Астане в рамках выставки ЭКСПО начались дни Карагандинской области. Они продлятся до 9 сентября. Программа включает множество культурных и спортивных мероприятий.

Для жителей и гостей столицы карагандинские артисты покажут шесть спектаклей, устроят соревнования по национальным видам спорта и представят большой гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. Также на этой неделе запланирована презентация инвестиционного потенциала нашей области на площадке «KAZAKH INVEST» на территории выставки «Астана-Экспо 2017» и торжественная передача в фонд Национальной библиотеки Республики Казахстан 100-томника «Сарыарқа кітапханасы», 15-томника собрания сочинений Алихана Букейханова и 2-томника «Қаз дауысты Қазыбек би».

Программа мероприятий Дней Карагандинской области

Вторник, 5 сентября:

В 11.00 Территория выставки «ЭКСПО» — презентация инвестиционного потенциала области на площадке «KAZAKH INVEST».

В 15.00 Концертная площадка «Этноаула» (ипподром «Қазанат») — торжественное открытие Дней культуры Карагандинской области. Там же пройдут соревнования по Казак куресi, Тогызкумалаку и Асык ату.

18.00 Площадь «Байтерек» — праздничная программа «Шедевры мировой классической музыки» в исполнении оркестра концертного объединения имени Байжанова и солистов Академического театра музыкальной комедии.

18.00 Городская площадь на правом берегу — программа фольклорного ансамбля «Балқантау сазы» Каркаралинского района.

19.00 Городская площадь на правом берегу — концертная программа коллективов художественной самодеятельности г. Сатпаева.

20.00 Площадь «Байтерек» — выступление коллективов художественной самодеятельности Балхаша.

20.00 Городская площадь на правом берегу — концерт джазового оркестра концертного объединения имени Байжанова.

Среда, 6 сентября:

11.00 Национальная библиотека Казахстана — торжественная передача в фонд Национальной библиотеки Республики Казахстан 100-томника «Сарыарқа кітапханасы», 15-томника собрания сочинений Алихана Букейханова и 2-томника «Қаз дауысты Қазыбек би».

17.00 Концертная площадка «Этноаула» — праздничная фольклорная программа творческих коллективов области «Өнер көзі — халықта»

21.30 Амфитеатр на территории выставки «ЭКСПО» — гала-концерт мастеров искусств Карагандинской области с участием звёзд-земляков казахстанской эстрады: Макпал Жунусовой, Бекболата Тлеухана, Каракат Абильдиной, Кыдырали Болманова, группы «Аканай», группы «Улытау», Ерлана Кокеева и группы «К7», Булата Кусаинова, Жамили Баспаковой, Жана Тапина, Кайрата Баекенова и группы «Формат», Романа Кима, Нуржана Керменбаева и дуэта «Арнау».

Четверг, 7 сентября:

17.00 Кинозал «Астана» — торжественное открытие выставки «Культура и искусство Карагандинской области».

19.00 Кинозал «Астана» — концерт «Сәлемі Сарыарқаның ән болып ұшқан…» с участием Академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета и солистов традиционной песни.

19.00 Государственный академический казахский театр музыкальной драмы имени Қуанышбаева — спектакль М. Ауэзова «Айман-Шолпан» Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина.

Пятница, 8 сентября:

18.00 Ипподром «Қазанат» — Театрализованное открытие спортивных мероприятий «Сарыарқа»:

— джигитовка (показательные выступления);

— торжественный парад участников спортивных мероприятий:

показательные выступления по национальному многоборью «Бессайыс»;

— показательные выступления по Қыз қуу;

— соревнования по Жамбы ату;

— соревнования по Аударыспақу (5 весовых категорий);

— соревнования по Теңге алу;

— показательные выступления по Кокпару;

— показательные выступления по конному поло.

18.40 Ипподром «Қазанат» — показательные выступления ловчих птиц и выставка собак;

— соревнования по Қазақ күресі (3 весовые категории);

— соревнования по Тоғызқұмалақу;

— соревнования по Асық ату.

19.00 Кинозал «Астана» — оперетта И. Кальмана «Принцесса цирка» Академического театра музыкальной комедии.

Суббота, 9 сентября:

12.00 Площадь «Байтерек» — концертная программа творческих коллективов и коллективов художественной самодеятельности области.

12.00 Городская площадь на правом берегу — программа «Астана — достық қаласы» этнокультурных объединений, творческих и коллективов художественной самодеятельности области.

18.00 Ипподром «Қазанат» — показательные выступления по национальному многоборью «Бессайыс»;

— показательные выступления Қыз қуу;

— соревнования по Жамбы ату;

— соревнования по Аударыспақу (финал);

— соревнования по Теңге алу (финал);

— показательные выступления по Кокпару.

18.20 Ипподром «Қазанат» — соревнования по Қазақ күресі (финал);

— соревнования по Тоғызқұмалақу (финал);

— соревнования по Асық ату (финал);

— церемония награждения.