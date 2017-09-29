В Алматы пройдет Synergy Global Forum 2017 (SGF)

Впервые в Алматы, 1 и 2 декабря, на одной сцене соберутся бизнес-звезды мировой величины на Synergy Global Forum 2017 (SGF).

Synergy Global Forum проводится с 2015 года, и за это время на сцене форума уже выступили такие спикеры мировой величины, как Гай Кавасаки, Брайан Трейси, Роберт Чалдини, Аллан Пиз, Дэвид Аллен, Ицхак Адизес, Кейт Феррацци и многие другие.

В 2017-2018 годах форум вышел на международный уровень: кроме Алматы, форумы пройдут в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне

Организатором форума выступила Школа Бизнеса «Синергия», которая основана в 1988 году и является первой бизнес-школой в России и СНГ.

Цель Synergy Global Forum — дать всем участникам форума вдохновение и мотивацию к новым свершениям, стимул двигаться вперед, ставить цели и достигать их, какими бы амбициозными и недостижимыми они ни казались. На форуме выступят лучшие мировые спикеры, признанные эксперты, авторы бестселлеров, чьи победы — пример для каждого.

Кроме этого форум — площадка для активного общения. На Synergy Global Forum знакомятся, обмениваются знаниями и опытом, проводят деловые переговоры с будущими партнерами. Здесь завязываются прочные деловые связи и рождается новое бизнес-сообщество.

На Synergy Global Forum 2017 выступят :

— Ник Вуйчич, приедет в Алматы 1 и 2 декабря.

Писатель, певец, меценат и непревзойденный оратор. Будучи инвалидом от рождения, он стал примером для миллионов. Человек с ограниченными возможностями — это не про него: без рук и ног он шагает тверже всех. Он вдохновляет миллионы людей преодолевать любые препятствия на пути к своей мечте.

С мотивационной программой «Как найти свой путь и стать счастливым» Ник Вуйчич расскажет о том, как;

• Самостоятельно распоряжаться своей судьбой

• Преодолевать «непреодолимые» границы для достижения цели

• Использовать страхи как источник энергии

• Управлять своим настроением

• Быть счастливыми здесь и сейчас

«Мы не должны жить в ожидании того, что счастье наступит, когда мы добьемся цели или приобретем какую-то вещь. Счастье должно быть с нами постоянно, а чтобы добиться этого, нужно жить в гармонии – духовной, психологической, эмоциональной и физической»,- сказал Ник Вуйчич.

— Майк Тайсон — легенда мирового бокса.

Хотя Тайсон знаменит в первую очередь своими победами на ринге, его достижения не ограничиваются спортом: за свою жизнь он снялся более чем в 50 фильмах и телешоу, играл в театре, а в 2013 году основал промоутерскую компанию Iron Mike Promotions, которая занимается организацией профессиональных боксерских поединков.

Тайсон поделится с участниками форума секретами, как стать лучшим в своем деле, преодолеть любые трудности и превратиться из знаменитого спортсмена в не менее успешного бизнесмена.

-Гарретт Джонстон — эксперт по стратегическому маркетингу — даст лучшие мировые практики для быстрого повышения финансовых результатов.

— Аллан Пиз — автор бестселлера «Язык телодвижений» расскажет, как управлять людьми, используя язык жестов.

-Кьелл Нордстрем — автор бестселлера «Бизнес в стиле фанк» Кьелл Нордстрем скажет, что нужно делать для будущего успеха уже сейчас.

-Британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен даст конкретные практики по запоминанию любых объемов информации.

-Эксперт лидерству Радислав Гандапас поделится проверенными методами достижения целей и секретами самомотивации.

— Леонид Парфенов — известный российский журналист расскажет, как пережить любой кризис и обернуть перемены себе на пользу.

Как попасть на форум, и где купить билет смотрите на официальном сайте (ссылка).