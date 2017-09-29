Утверждены новые цены на табачные изделия

Неприятная новость для курильщиков! Правительство утвердило новые цены на табачные изделия. Изменить стоимость сигарет в розничной сети продавцы должны уже 7 октября. Минимальная цена пачки сигарет через неделю будет уже 320 тенге, а не 300 как сейчас.

Правда, и она продержится недолго. Со следующего года табак в республике снова подорожает. Чиновники намерены повысить цены на сигареты и папиросы в два этапа. В середине 2018 стоимость одной пачки должна достигнуть 360 тенге. А вот в 2019 за табак придется выложить еще на 20 тенге больше.

Минимальная стоимость пачки сигарет будет не ниже 380 тенге! Стоит отметить, что только за год табачные изделия в республике подорожали на 10 процентов.

По материалам «КТК»