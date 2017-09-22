Уникальные экспонаты привёз в Караганду Национальный музей РК

21 сентября в Областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Атадан қалған асыл мұра», посвящённая 350-летию Каздауысты Казыбек бия. Впервые свои экспонаты привёз в Караганду Национальный музей РК.

«Здесь представлено более 70 экспонатов. Все они уникальные, имеют историческую ценность и значимость. Среди них, конечно, центровым является чапан Казыбек бия. Эту раритетную вещь 3 мая 2008 года в музей Президентского центра культуры передал прямой потомок Казыбек бия в шестом поколении Алтын Кожахметов. Для спасения семейной реликвии потомкам пришлось закопать её в землю. Когда передали чапан в музей, он был в плохом состоянии — буквально рассыпался на части», — рассказала руководитель экспозиционно-выставочной службы Национального музея Тогжан Адильбекова.

На его реставрацию ушло два года. Реставратору Турсынгуль Жайлаубаевой удалось восстановить ценную вещь.

«Также мы привезли на выставку отличительные знаки биев, печать бия, Золотого воина. Очень интересный предмет — серебряный знак, притолока Толе бия, он сохранился в оригинале», — продолжила представитель Национального музея.

На выставке также представлен чапан Султана из Северного Казахстана, датируемый ХVIII-ХІХ вв., головной убор «Мұрақ» из Кызылординской области. Они являются символами власти.

Кроме того, в экспозиции имеются доспехи воинов ХVІІІ-ХІХ веков, пояса и конская амуниция ХІХ-ХХ веков.

Выставка «Атадан қалған асыл мұра» продлится до 21 октября в Областном историко-краеведческом музее по адресу: ул. Ерубаева, 38.