«Текс Радио»отметило свой День Рождения!

Сегодня, 15 сентября, «Текс Радио» отметило свой 19-й день рождения!
И поэтому прекрасному случаю наша студия переместилась на улицу. Наш коллектив жарил шашлыки в прямом эфире.
15 сентября «Текс Радио» официально переименовано в «Новое Радио»!
Сегодня, 15 сентября, «Текс Радио» отметило свой 19-й день рождения!
И поэтому прекрасному случаю наша студия переместилась на улицу. Наш коллектив жарил шашлыки в прямом эфире.
15 сентября «Текс Радио» официально переименовано в «Новое Радио»!
Теги"Новое радио" "Текс Радио" 19 лет главное день рождения караганда
В отдаленные поселки Карагандинской области будут доставлять дроны, передает МИА «Казинформ».