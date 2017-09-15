«Текс Радио»отметило свой День Рождения!

Сегодня, 15 сентября, «Текс Радио» отметило свой 19-й день рождения!

И поэтому прекрасному случаю наша студия переместилась на улицу. Наш коллектив жарил шашлыки в прямом эфире.

15 сентября «Текс Радио» официально переименовано в «Новое Радио»!