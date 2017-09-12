Суд над замначальника ДЧС начался в Караганде

В Караганде начался суд на заместителем начальника областного департамента по ЧС Вадимом Магамадовым, который признал вину в получении взятки в 200 000 тенге, но заявил, что эти деньги были спонсорской помощью для проведения турнира.

Полковник гражданской защиты Магамадов и заместитель прокурора Карагандинской области оформили сделку о том, что он выплатит штраф — 12 миллионов тенге и будет отпущен на свободу. Однако судья Жанат Егембердиева решила, что данное дело нужно рассматривать на общих основаниях, без заключения сделок с прокурорм о назначении наказания в виде штрафа. Судья вернула дело назад в прокуратуру, которая вновь провела расследование.

Дело поступило в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Судья Айгуль Мурзабекова на судебном слушании вынесла постановление о продлении нахождения полковника гражданской защиты в изоляторе.

«Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Магамадова Вадима Эмхадовича на период рассмотрения дела в суде. Оснований для изменения меры пресечения не имеется. Уголовное дело по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса «получение взятки» и по части 2 статьи 361 УК «злоупотребление должностными полномочиями» принять в производство», — огласила постановление судья Айгуль Мурзабекова.

Вадим Магамадов признает вину в получении 200 000 тенге от юриста торгового дома, однако настаивает, что эта не взятка, а получение спонсорской помощи для проведения турнира.

Напомним, заместителю начальника департамента вменяются два преступления — по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса «получение взятки» и статье 361 часть 2 УК «злоупотребление должностными полномочиями».

Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области 4 апреля 2017 года задержали заместителя начальника департамента по ЧС Вадима Магамадова по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч тенге. Взяткодателем выступила юрист торгового дома. Согласно официальному заявлению Нацбюро, полковник получил незаконное вознаграждение за продление срока исполнения предписания об установке пожарной сигнализации, выданного торговому дому.

На должность замначальника департамента по ЧС Вадим Магамадов был назначен 10 июня 2016 года приказом министра внутренних дел Калмуханбетом Касымовым. Магамадов награжден медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» трех степеней, нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі сіңген қызметкер», медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» І степени и государственной медалью «Айбын» ІІІ степени.

По материалам inform.kz