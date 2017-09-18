Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг

Стало известно, когда Геннадий Головкин вернется на ринг, сообщают Vesti.kz.

Как рассказал промоутер боксера Том Леффлер, любимец казахстанцев вернется на ринг в декабре. Другие детали он раскрывать не стал.

Вместе с тем, по данным журналиста CBS Sports Лайла Фитцсиммонса, возможными оппонентами GGG в декабрьском поединке могут стать британец Билли Джо Сондерс или пуэрториканец Мигель Котто.

Напомним, 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Головкин провел защиту титулов. Его соперником был мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

Боксеры провели 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья (118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114), вызвавшая немало споров в боксерском сообществе. Наибольший резонанс вызвали оценки судьи Аделейд Берд, выставившей 118-110 в пользу «Канело».

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету «Канело» теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

Сам Альварес заявил, что больше не планирует выступать в этом году. По его словам, реванш с Головкиным может состояться либо в мае, либо в сентябре 2018 года.