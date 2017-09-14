Сразу 11 школ судятся с подрядчиками в Карагандинской области

Подрядные организаций до сих пор не завершили ремонтные работы в учебных заведениях.

В Карагандинской области более тысячи детей не могут полноценно приступить к занятиям, сообщает «31 канал». Причиной стала некачественная работа подрядных организаций: подрядчики не завершили ремонт в учебных заведениях в положенные сроки. После этого сразу 11 школ подали иски в суд на недобросовестных подрядчиков.

В Темиртау ученики двух школ вынуждены учиться в одном здании, так как строительные работы только начались. При этом на ремонт выделили 174 млн тенге, но поиски подрядчиков затянулись.

Педагогов и учеников буквально подселили в соседнюю школу. Старшеклассников разместили в помещении на заднем дворе. Все уроки проходят в одном кабинете, учителя-предметники приходят к старшеклассникам сами.

«Жарко, дышать нечем и выходить особо нельзя. Туалет один общий, неудобно», – жалуется одна из учениц ОСШ № 22 г. Темиртау.

В свою очередь подрядчики обещают работать в две смены и закончить ремонт как можно быстрее. Учителя переживают, что излишняя спешка негативно отразится на качестве работы.

5 сентября премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал работу Сагадиева из-за недостроенных школ. Премьер-министр возмутился строительством школ. Каждый год ситуация повторяется: тендеры проводятся поздно, деньги не осваиваются, заявил премьер.