Сохраняйте спокойствие: антитеррористические учения проходят в Карагандинской области

Населению следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике в случае, если они станут свидетелями учений.

На территории международного аэропорта «Сары-Арка», расположенного в 22 километрах юго-восточнее Караганды и в 200 километрах от Астаны, состоятся антитеррористические учения.

«Учения состоятся 20 сентября, их проводит областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Населению следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике в случае, если они станут свидетелями учений.

Задача в ходе учений – подготовить все оперативные службы для грамотного проведения антитеррористической операции по пресечению акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий. Все службы должны быть готовы для оказания экстренной медицинской помощи, медико-психологического сопровождения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.