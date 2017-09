События 7 сентября

7 сентября в мире отмечают:

Всемирный день уничтожения военной игрушки

День рассказывания историй о летних путешествиях

Праздник барабанщиков

События:

1813 — В американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» (Uncle Sam).

1923 — Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.

1928 — Учреждён орден Трудового Красного Знамени.

1945 — В Берлине состоялся Парад Победы союзных войск.

1953 — Никита Хрущев избран первым секретарём ЦК КПСС.

1992 — В газете «Коммерсант» впервые использован термин «новые русские».

Родились:

1533 — Елизавета I , королева Англии и королева Ирландии, последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии» в связи с расцветом культуры.

1925 — Александр Хмелик, советский писатель, драматург и киносценарист, один из создателей детского юмористического журнала «Ералаш» и автор нескольких сюжетов для него.

1949 — Глория Гейнор, американская певица в стиле диско, известная своими хитами «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye».

1954 — Майкл Эмерсон, американский актёр. («Пила», «Практика», «В поле зоения» — сериал), наибольшую известность ему принесла роль Бенджамина Лайнуса в телесериале «Остаться в живых».

1966 — Тоби Джонс, британский киноактёр.