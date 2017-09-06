События 6 сентября

6 сентября в мире отмечают:

Национальный день кофейного мороженого — США

День полетов над землей

События:

1873 — Создана Шотландская федерация футбола, одна из старейших в мире.

1927 — В Уральске состоялся первый вечер казахской музыки, организованный выдающимся Александром Затаевичем.

1936 — Учреждено почётное звание «Народный артист СССР». Первыми его были удостоены К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, И. М. Москвин. Последними в 1991 году — А. Б. Пугачева и О. И. Янковский.

1939 — В Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

1941 — «Правда» впервые назвала советских партизан «народными мстителями».

1985 — Угольный разрез «Богатырь» (г. Экибастуз) занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый крупный разрез в мире.

1991 — Городу Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года.

Родились:

1943 — Роджер Уотерс, британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт. Наиболее известен как один из основателей и лидеров группы Pink Floyd. В период своего лидерства он являлся автором подавляющего большинства текстов и немалой части музыки, а также основным идеологом группы.

1964 — Нурлан Абдуллин, певец, бизнесмен. В 35 он сменил нефтяной бизнес на сцену и только на ней по-настоящему нашел себя. На эстраде уже 20 лет.

1971 — Долорес О’Риордан, вокалистка ирландской группы «The Cranberries». В 2006 году О’Риордан сыграла эпизодическую роль певицы в фильме Фрэнка Корачи «Клик: с пультом по жизни». С октября по декабрь 2013 года О’Риордан в качестве наставника принимала участие в третьем сезоне шоу The Voice of Ireland

1972 — «Идрис» Эльба, британский актёр кино и телевидения, наиболее известный по фильмам «28 недель спустя» (2007), «Рок-н-рольщик» (2008), «Мальчики-налётчики» (2010), «Призрачный гонщик 2» (2012), «Прометей» (2012), «Тихоокеанский рубеж» (2013), дилогии «Тор» (2011, 2013).

1973 — Юрий Шатунов, певец, солист группы «Ласковый май». В 2013 году опубликованы клипы «А лето цвета» и «Тет-а-тет». За песню «А лето цвета» получил премию «Песня года 2013».