События 5 сентября

5 сентября в мире отмечают:

Международный день благотворительности

Оранжевый день

События:

1698 — Чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Пётр I установил налог на бороды.

1885 — На сервисной станции Джейка Гампера в США установлен первый бензиновый насос.

1940 — В «Пионерской правде» начали печатать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

1958 — В США впервые опубликован роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

1997 — В Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

2009 — Впервые казахский кюй прозвучал на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве.

Родились:

1638 — Людовик XIV де Бурбон, король Франции. Получивший при рождении имя Луи -Дьёдонне («Богоданный»), также известный как «король-солнце». Царствовал 72 года — дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории.

1817 — Алексей Толстой, русский писатель, поэт и драматург из рода Толстых, переводчик, сатирик. («Князь Серебряный», «Дон Жуан», «Дракон», один из создателей Козьмы Пруткова).

1946 — Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара), британский рок-музыкант, лидер группы «Queen». Имя Фаррух было неудобно для произношения одноклассниками, поэтому друзья стали называть его Фредди.

1951 — Майкл Китон, американский актёр. Широко известен как исполнитель роли Бэтмена, Битлджуса в одноимённых фильмах режиссёра Тима Бёртона. В 2014 году приобрёл новый виток славы после главной роли угасающего актёра Риггана Томпсона в чёрной комедии Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн».

1989 — Макар Запорожский, российский актёр театра и кино. Очень много играет в театре, но стал популярен после сериала «Молодежка», где играл Дмитрия Щукина, вратаря команды «Медведи».