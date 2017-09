События 4 сентября

4 сентября в мире отмечают:

Международный день тхэквондо

Армения — День спасателя

Молдавия — День работника таможенной службы

Россия — День специалиста по ядерному обеспечению

События:

1888 — Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку «Kodak» и получил патент на фотокамеру использующую катушки плёнки.

1909 — В Англии состоялся первый парад бойскаутов.

1940 — Американская система трансляции «Columbia» продемонстрировала цветное телеизображение на станции W2XAB.

1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.

1962 — The Beatles начали работу в студии над своим первым синглом. Первыми песнями стали «How Do You Do It?» и «Love Me Do».

1975 — В телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?».

1998 — Основана компания «Google».

Родились:

1874 — Александр Васильевич Вишневский, русский и советский военный хирург, создатель знаменитой лечебной мази; основатель династии врачей, академик.

1954 — Виктор Николаевич Бычков, российский актёр.

1978 — Уэс Бентли, американский актёр, известный ролями в таких фильмах, как «128 ударов сердца в минуту», «Красота по-американски», «Четыре пера», «Парковка», «Призрачный гонщик» и «Голодные игры».

1981 — Бейонсе, американская исполнительница в стиле R&B, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модный дизайнер.