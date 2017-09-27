События 27 сентября

27 сентября в мире отмечают:

Всемирный день туризма (World Tourism Day)

День подарков миру

День воспитателя и всех дошкольных работников

День рождения поисковой системы Google

День создания Национального Центрального Бюро Интерпола в России День дружбана

События:

1822 — Жан Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке Розетского камня.

1863 — В Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад.

1905 — Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нём энергии?», в которой предлагалось знаменитое E=mc².

1937 — В городке Альбион (штат Нью-Йорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.

1960 — Заложены первые железобетонные блоки в основание Останкинской телебашни — самой высокой башни в Европе.

2012 — Олимпийскому чемпиону Серику Сапиеву и его тренеру Александру Стрельникову присвоено звание «Почетный гражданин Карагандинской области».

2013 — в Казахстане принято решение о присуждении первой национальной интернет-премии за вклад в развитие казахскоязычного сегмента Интернета.

Родились:

1947 — Мит Лоуф, американский рок-певец, кино- и театральный актёр. Получил широкую известность после выхода успешного альбома Bat Out of Hell и нескольких песен к кинофильмам.

1969 — Анна Ардова, российская актриса театра, кино и телевидения. В кино Анна начала сниматься с 1983 года. На протяжении пяти сезонов она играла в скетчкоме «Женская лига» на ТНТ, благодаря которому получила известность. В 2009 году ей была предложена главная роль в шоу «Одна за всех»

1972 — Гвинет Пэлтроу, американская актриса и певица. Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную женскую роль в фильме «Влюблённый Шекспир», а также «Эмми» как лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале «Хор».

1978 — Ани Лорак , украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение 2008 с песней «Shady Lady» и заняла там второе место. При поддержке Ани Лорак изданы 2 детские книги: «Как стать звездой» и «Как стать принцессой».

1982 — Лил Уэйн, американский хип-хоп исполнитель. Является ключевой фигурой южного хип-хопа. Лил Уэйн за всю свою музыкальную карьеру продал более 100 миллионов записей, включая продажи альбомов (15 миллионов) и цифровых треков (37 миллионов), что сделало его одним из самых продаваемых хип-хоп артистов всех времён

1984 — Аврил Лавин, канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Её дебютный альбом, Let Go, вышедший в 2002 году, был продан тиражом 16 млн копий. К концу года альбом стал четырежды платиновым в США.