События 22 сентября

22 сентября в мире отмечает:
Всемирный день защиты слонов
Всемирный День без автомобиля
США — День американских женщин, занятых в бизнесе (День бизнес-леди)
События:
1955 — У Бахчисарая открыта Крымская астрофизическая обсерватория.
1955 — В Великобритании началось коммерческое телевещание.
1989 — Казахский язык провозглашён государственным языком Казахстана.
2000 — Из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании «Майкрософт» Билла Гейтса уменьшилось на 22 млрд долларов, но «оставшиеся» 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира вплоть до 2008 года.
Родились:
1900 — Сергей Ожегов (ум. 1964), составитель толкового словаря русского языка.
1925 — Павел Винник (ум. 2011), советский актёр театра и кино («Добровольцы», «Судьба человека», «Алёшкина любовь», «Золотой телёнок»).
1954 — Рустем Асанбаев, русский музыкант, гитарист группы «ДДТ».
1958 — Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор), исполнитель классической и популярной музыки.
1961 — Бонни Хант, американский продюсер, комик, актриса. Запомнилась в роли Элис Ньютон в фильмах «Бетховен» и «Бетховен 2».