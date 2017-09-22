События 22 сентября

22 сентября в мире отмечает:

Всемирный день защиты слонов

Всемирный День без автомобиля

США — День американских женщин, занятых в бизнесе (День бизнес-леди)

События:

1955 — У Бахчисарая открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

1955 — В Великобритании началось коммерческое телевещание.

1989 — Казахский язык провозглашён государственным языком Казахстана.

2000 — Из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании «Майкрософт» Билла Гейтса уменьшилось на 22 млрд долларов, но «оставшиеся» 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира вплоть до 2008 года.

Родились:

1900 — Сергей Ожегов (ум. 1964), составитель толкового словаря русского языка.

1925 — Павел Винник (ум. 2011), советский актёр театра и кино («Добровольцы», «Судьба человека», «Алёшкина любовь», «Золотой телёнок»).

1954 — Рустем Асанбаев, русский музыкант, гитарист группы «ДДТ».

1958 — Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор), исполнитель классической и популярной музыки.

1961 — Бонни Хант, американский продюсер, комик, актриса. Запомнилась в роли Элис Ньютон в фильмах «Бетховен» и «Бетховен 2».