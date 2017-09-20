События 20 сентября

20 сентября в мире отмечают:

Венесуэла, Перу, Уругвай — День свободы выражения мыслей

Таиланд — Национальный день молодежи

Белоруссия — День таможенника

Киргизия — День предпринимателя

События:

1792 — Во Франции разрешены разводы.

1862 — В Великом Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».

1862 — В Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория.

1934 — Советский ледокол «Литке» завершил первое плавание Северным морским путём, совершённое за одну навигацию.

1954 — Скомпилирована и запущена первая программа, написанная на Фортране.

1997 — Элтон Джон в пятый раз возглавил британский хит-парад со старой песней «Candle in the Wind», которую он посвятил памяти погибшей принцессы Дианы.

Родились:

1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса. Лауреат пяти премий «Золотой глобус» (в специальной номинации «любимица мировой публики»). Первый лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962). Обладатель почётного «Оскара» (1991) с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».

1948 — Джордж Мартин, современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970—1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года цикл романов в жанре фэнтези «Песнь Льда и Огня», также экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов».

1959 — Сергей Сергеевич Попов (20 сентября 1959, Москва), советский и российский рок-музыкант, бывший гитарист группы «Мастер», с 2002 года — гитарист группы «Ария».

1963 — Андрей Державин,советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик. Бывший лидер группы «Сталкер». С 2000 года — клавишник группы «Машина времени». Продолжает сольную карьеру, выступая на сборных ретро-концертах.

1970 — Н’Буш Райт, американская актриса. Наиболее известна по роли доктора Карен Дженсон из фильма «Блэйд». Всего за свою кинокарьеру, которая длится с 1992 года, сыграла более чем в 25-ти фильмах и телесериалах. Дочь джазиста Стэнли Райта и его жены-психолога.

1974 — Катя Лель, российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Мой мармеладный», «Долетай», «Две капельки» и других.