События 19 сентября

19 сентября в мире отмечают:

Международный пиратский день

День рождения «Смайлика»

События:

1841 — Построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель).

1864 — В США запатентованы откидные сиденья машин.

1928 — В Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок ещё не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

1958 — Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию.

1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.

Родились:

1920 — Карен Суренович Хачатурян (19 сентября 1920, Москва, РСФСР, СССР — 19 июля 2011, Москва, Российская Федерация) — советский и российский композитор и педагог. Народный артист РСФСР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1976). Лауреат Государственной премии РФ (2001). Член КПСС с 1952 года.

1947 — Виктор Владимирович Ерофеев, современный российскийписатель, литературовед, радио- и телеведущий.

1949 — Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), английская манекенщица 60-х годов, рекламировавшая мини-юбки.

1958 — Лита Форд, американская гитаристка, певица и композитор, бывшая лид-гитаристка The Runaways. Получила известность в середине 80-х — начале 90-х годов благодаря своим сольным работам, стиль которых постепенно менялся от хэви-метала до чего-то среднего между хеви-металом, глэмом и мейнстримом.

1964 — Кай Метов (Кайрат Ерденович Метов, Караганда, Казахская ССР, СССР), советский и российский автор-исполнитель и композитор. Заслуженный артист России (2015).