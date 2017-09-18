События 18 сентября

18 сентября в мире отмечают:

День запахов пряностей для глинтвейна

День памяти погибших мотоциклистов

Всемирный день мониторинга качества воды

День национальной музыки — Азербайджан

События:

1851 — В США вышел первый номер газеты «Нью-Йорк таймс» 1852 — первая публикация в печати Л. Н. Толстого (повесть «Детство», журнал «Современник», № 9).

1934 — СССР вошла в состав Лиги Наций.

1965 — В Запорожье остров Хортица объявлен государственным историко-культурным заповедником

1998 — Основана международная некоммерческая организация «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами».

Родились:

1894 — Пётр Репнин (ум. 1970), советский актёр театра и кино. фильма «Подкидыш»Муля (П. Репнин)

1971 — Анна Нетребко, российская и австрийская оперная певица (сопрано). Народная артистка России (2008), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004), Герой труда Кубани (2006). В начале певческой карьеры голос Анны Нетребко классифицировали как лирико-колоратурное сопрано. Ко второму десятилетию XXI века голос эволюционировал в лирико-драматическое сопрано (по другим источникам — из лирического в драматическое сопрано).

1973 — Джеймс Марсден, американский киноактёр. Наиболее известен ролью Нила Оливера в комедии «Трасса 60», ролью Лона Хэммонда-младшего в мелодраме «Дневник памяти», ролью Циклопа в трилогии «Люди Икс», а также ролью Ричарда Уайта в «Возвращение Супермена».

1975 — Дэниел Судейкис, американскийактёр, комик, известный по американскому телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».