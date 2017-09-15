События 15 сентября

15 сентября в мире отмечают:

День секретаря

День рождения экологической организации «Гринпис

День совпадений снов

День худеющих

События:

1917 — Вышел в свет первый номер журнала «Форбс».

1956 — Начались регулярные пассажирские авиарейсы на турбореактивных самолетах ТУ-104.

1959 — Отправился в первое плавание советский атомный ледокол «Ленин».

1971 — Создана организация «Гринпис».

1981 — В Альберте (Канада) открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тыс. м².

1993 — Майкл Джексон впервые выступил в Москве.

1997 — Зарегистрирован домен Google.com.

2007 — В Перу недалеко от озера Тикикака упал загадочный метеорит.

Родились:

1890 — Агата Кристи (ум. 1976), английская писательница. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, её произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества.

1907 — Фэй Рэй, американская актриса, известная прежде всего благодаря исполнению роли Энн Дэрроу в фильме «Кинг-Конг» (1933).

1923 — Михаил Исаевич Танич, российский поэт, автор песен («Текстильный городок», «Чёрный кот», «Как тебе служится», «Ну, что тебе сказать про Сахалин», «Погода в доме»).

1946 — Томми Ли Джонс, американский киноактёр, обладатель «Оскара» («Беглец», «Дж. Ф. К.», «Захват», «Прирождённые убийцы»).

1977 — Том Харди, британский актёр театра и кино, продюсер и сценарист. Обладатель премии BAFTA, номинант на премию «Оскар», основатель компании Hardy, Son & Baker. Прославился благодаря фильму «Стюарт: Прошлая жизнь», где он сыграл роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера, принёсшую ему номинацию на премию BAFTA. Также известен по своим главным и второстепенным ролям в таких фильмах, как «Бронсон», «Рок-н-рольщик», «Начало», «Воин», «Легенда», «Самый пьяный округ в мире», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Лок», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший» и «Дюнкерк».

1978 — Анатолий Пашинин, российский и украинскийактёр театра и кино.