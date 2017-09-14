События 14 сентября

14 сентября в мире отмечают:

День слушания шорохов

Праздник междусобойщиков

День образования санитарно-эпидемиологической службы

События:

1886 — В США запатентована лента для пишущей машинки.

1917 — Россия объявлена республикой, официальное свержение монархии.

1959 — Первая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны.

1960 — Основана международная межправительственная Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Родились:

1946 — Пит Эгню, бас-гитарист шотландской рок-группы «Nazareth».

1947 — Сэм Нилл (настоящее имя Найджел Джон Дермот Нилл), английский актёр новозеландского происхождения известный ролями в фильмах «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 3», «Охота за „Красным октябрём“», «Сквозь горизонт», «В пасти безумия», сериале «Острые козырьки» и другими. Трёхкратный номинант на «Золотой глобус».

1959 — Хэвиленд Моррис, американская актриса.

1965 — Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации в 2008—2012 гг.

1983 — Эми Уайнхаус, британская певица и автор песен, известная своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, соул и джаз, признанная критиками одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов.