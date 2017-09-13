События 13 сентября

13 сентября в мире отмечают:

День рождения пенициллина

День парикмахера

День шарлоток и осенних пирогов

День программиста

День рождения бионики

Праздник железных материалов

События:

1736 — Основан город Челябинск.

1741 — В Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.

1745 — Вышел в свет первый географический «Атлас Российский».

1983 — Организована рок-группа «Несчастный случай».

Родились:

1916 — Роальд Даль, валлийский писатель, автор сказки «Чарли и шоколадная фабрика».

1944 — Жаклин Биссет, английская актриса («Дикая орхидея», «Анна Каренина», «Казино «Рояль»).

1946 — Фрэнк Маршалл, американский кинопродюсер и кинорежиссёр, который часто работает в сотрудничестве со своей женой Кэтлин Кеннеди.

1958 — Олег Кваша, российский музыкант и композитор, автор популярных песен «Зеленоглазое такси», «Суббота есть суббота» и др.

1964 — Илья Сегалович (ум. 2013), один из основателей поисковой системы «Яндекс».

1968 — Эмма Виклунд, шведская фотомодель и киноактриса («Такси», «Такси 2», «Такси 3», «Такси 4»).