События 13 сентября

13 сентября в мире отмечают:
День рождения пенициллина
День парикмахера
День шарлоток и осенних пирогов
День программиста
День рождения бионики
Праздник железных материалов
События:
1736 — Основан город Челябинск.
1741 — В Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.
1745 — Вышел в свет первый географический «Атлас Российский».
1983 — Организована рок-группа «Несчастный случай».
Родились:
1916 — Роальд Даль, валлийский писатель, автор сказки «Чарли и шоколадная фабрика».
1944 — Жаклин Биссет, английская актриса («Дикая орхидея», «Анна Каренина», «Казино «Рояль»).
1946 — Фрэнк Маршалл, американский кинопродюсер и кинорежиссёр, который часто работает в сотрудничестве со своей женой Кэтлин Кеннеди.
1958 — Олег Кваша, российский музыкант и композитор, автор популярных песен «Зеленоглазое такси», «Суббота есть суббота» и др.
1964 — Илья Сегалович (ум. 2013), один из основателей поисковой системы «Яндекс».
1968 — Эмма Виклунд, шведская фотомодель и киноактриса («Такси», «Такси 2», «Такси 3», «Такси 4»).