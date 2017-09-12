События 12 сентября

12 сентября в мире отмечают:

День казахского кино

День заглядывания в окна

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

День виртуальной бутылки

События:

1485 — В состав Московского государства вошло Тверское княжество.

1698 — Основан город Таганрог.

1898 — Состоялось открытие Киевского политехнического института (КПИ).

1958 — Успешно прошла испытания первая интегральная схема.

1959 — Осуществлен запуск советской автоматической межпланетной станции «Луна-2».

1624 — Первая субмарина прошла испытания в Лондоне.

Родились:

1729 — Иван Голенищев-Кутузов, адмирал, поэт, президент Адмиралтейств-коллегии.

1944 — Барри Уайт, американский певец в стиле ритм-энд-блюз, пик популярности которого пришёлся на середину 70-х годов.м. 2003), американский певец.

1957 — Ханс Циммер, немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм. Широко известен благодаря своим эпическим композициям, которые режиссёры успешно используют в боевиках и триллерах. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «Золотой глобус», трёхкратный лауреат премии «Грэмми».

1959 — Сергей Дорогов, советский и российский актёр театра и кино.

1973 — Пол Уокер, американский киноактёр и модель. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О’Коннера в серии фильмов «Форсаж».

1986 — Эмми Россум, американская актриса и певица еврейского происхождения. Первыми фильмами, которые принесли ей известность, стали «Ловец песен» и «Апассионата» . Однако настоящее признание мировой общественности пришло к ней лишь после выхода в прокат фильма «Таинственная река» . В дальнейшем она снялась в фильме-мюзикле «Призрак Оперы» и фильмах-катастрофах «Послезавтра» и «Посейдон». В 2010 году Россам вошла в актёрский состав телесериала «Бесстыдники» в качестве исполнительницы главной роли.