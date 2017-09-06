Система экстренного оповещения граждан о ЧП запущена в Карагандинской области

Население региона будет быстро получать информацию от оперативных служб.

В Карагандинской области запущен комплекс программно-аппаратных средств региональной системы оповещения «Марс-Арсенал», который позволит оперативным службам мгновенно доводить до населения чрезвычайно важную информацию.

«Проведена техническая работа по подготовке и установке системы локального оповещения в пожарных частях Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Карагандинской области. Теперь передача команд управления и информации между центральным пультом и оконечными устройствами будет осуществляться по радиоканалу стандарта DMR», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Средства на приобретение комплексной системы локального оповещения , установленной специалистами ТОО «Маяк-Broadcast», выделены из бюджета.

«Преимущество локальной системы — ее оперативность. Население будет быстро получать информацию, что минимизирует риски и последствия чрезвычайных ситуаций. Своевременное реагирование позволяет не только сохранить жизнь и здоровье людей, но и сократить размер материального ущерба от последствий при различного рода ЧП», — сообщили в пресс-службе компании.