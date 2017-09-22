Синоптики объявили штормовое предупреждение в 10 областях страны

Специалисты обещают казахстанцам 22 сентября осадки, усиление ветра и пыльную бурю на юге.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, гроза, туман. Лишь на западе, юге и юго-востоке сохранится погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. В 10 областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды на 22 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане осадки. Ночью 6-8 градусов тепла, днём 8-10 градуса тепла.

В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25-27 градусов.

В Акмолинской области осадки. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла. Днём от 7 до 12 градусов тепла.

В Актюбинской области осадки. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 15-20 градусов.

В Алматинской области временами облачно. Ночью 8-13 градусов, днём 20-25 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 14-19 градусов тепла. Температурный фон днём составит 26-31 градус по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области дожди. Температура воздуха составит 7-12 градусов ночью и до 11-16 градусов тепла днём.

В Жамбылской области облачно. Температура воздуха составит 10-15 градусов ночью, 25-30 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ночью 5-10 градусов тепла, днём от 17 до 22 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области осадки. Ночью температура воздуха 5-10 градусов тепла, днём от 13 до 18.

В Костанайской области переменная облачность, дожди. Ночью на территории региона ожидается 4-6 градусов по Цельсию, днём 10-12 тепла.

В Кызылординской области солнечно. Температура воздуха ночью составит 12-17, днём от 28 до 33 тепла.

В Мангыстауской области облачно. Ночная температура воздуха 13-18 градусов тепла. Температурный фон днём составит 28-33 градуса по Цельсию.

В Павлодарской области осадки. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла ночью и от 8 до 13 днём.

В Северо-Казахстанской области осадки. Ночью температура воздуха от 2 до 7 градусов, днём от 8 до 13 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области временами облачно. Температура воздуха ночью 13-18, днём от 28 до 33 градусов тепла.