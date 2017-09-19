Школы выиграли суды против подрядчиков в Карагандинской области

Подрядная организация «Эдемстрой» обязана по решению суда выплатить неустойку в размере 18 тысяч 696 тенге.

Две школы в Карагандинской области добились признания подрядных строительных фирм недобросовестными подрядчиками и взыскания неустоек за незавершенный ремонт.

В частности, удовлетворен иск школы искусств №3 в Караганде к строительной компании National Elit Company, которая должна была сделать ремонт кровли почти на три миллиона тенге, однако работы так и не выполнила.

Судья экономического суда Карагандинской области Айнур Арапова установила, что подрядчик был обязан на основании договора о госзакупках сделать текущий ремонт кровли на 2 миллиона 645 тысяч тенге. Срок – до конца июня 2017 года.

«Однако до настоящего времени ответчиком работы не выполнены. Таким образом, суд установил недобросовестность ответчика, а также сознательное нарушение статьи 12 закона «О государственных закупках», который гласит, что реестр недобросовестных участников госзакупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства. Анализируя изложенное, исковое требование признается обоснованным. Признать ТОО National Elit Company недобросовестным участником государственных закупок», — огласила решение судья Арапова.

Согласно статье 12 закона «О государственных закупках», реестр недобросовестных участников государственных закупок формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу. Эти предприятия не допускаются к участию в государственных закупках в течение 24 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании их недобросовестными участниками государственных закупок.

Кроме того, выиграла суд администрация общеобразовательной школы №1 Сарани. Подрядная организация «Эдемстрой» обязана по решению суда выплатить неустойку в размере 18 тысяч 696 тенге.

«В соответствии с пунктом 8 договора о госзакупках между сторонами, заказчик удерживает с исполнителя неустойку в размере 0,1 процента от общей суммы договора за каждый день просрочки. Согласно Гражданскому кодексу, обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом», — огласила решение судья Айнур Арапова.

Между тем ряд исков по-прежнему находятся в производстве экономического суда.

Ранее сообщалось, что ряд школ подали иски в суд против подрядных фирм, прося расторгнуть договоры с подрядчиками, которые так и не завершили ремонтные работы в школах к 1 сентября, а также взыскать неустойку и включить их в список недобросовестных подрядчиков.

По материалам today.kz