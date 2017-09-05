Семьям погибших при взрыве котла в Шахане выделят еще по миллиону

Семьям девятерых погибших при взрыве котла в Шахане выделят еще по миллиону, передает Today.kz.Как сказала председатель попечительского совета частного благотворительного «Фонда помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан города Шахтинска» Жамала Мамерханова, эти деньги остались после ключевых видов работ после взрыва котла.

«Отремонтировали кровлю этого пятиэтажного дома, продолжаем делать ремонт в семи квартирах, от которых отказались жильцы, не желая там дальше жить по психологическим причинам. Установили новую локальную котельную в доме, построенную фирмой «Караганда Котломаш», — сказала Жамала Мамерханова.

Дополнительно по миллиону тенге получили только семьи девятерых погибших.

«Пострадавшим не платили, потому что они уже восстановились, получили курс лечения. Ранее они уже получили по 500 000 тенге, текущие просьбы о выделении денег удовлетворяются. Например, родственники 11-летней Елены Васильевой попросили дать денег на проведение косметической операции девочке. Дали. То есть взаимодействие по этим вопросам с пострадавшими ведется», — сообщила Жамала Мамерханова.

На проведение поминальных обедов в годовщину, которая состоится 1 января 2018 года, фонд уже выделил по 500 000 тенге.

«Годовщина будет 31 декабря и 1 января. Но мы решили заранее перечислить деньги, чтобы семьи чувствовали уверенность в том, что средства на проведение поминальных обедов имеются», — сообщила Мамерханова.

На 1 сентября, на счету фонда осталось 7 008 214 тенге, всего поступило 203 851 192 тенге, израсходовано 196 842 977 тенге.

«Оставшиеся семь миллионов тенге тоже будут направлены на завершение ремонта в квартирах. Почему делаем ремонт? Чтобы сироты или малоимущие семьи, которые стоят в государственной очереди на получение жилья, могли сразу заселиться и жить там в нормальных комфортных условиях. В частности, строительная фирма получит около трех миллионов тенге за выполненные работы», — сказала Мамерханова.