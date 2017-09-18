Семья из Темиртау победила в национальном конкурсе

В Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» победила семья Куриленко из Темиртау.

В финальном туре победителя выбирали путём sms/интернет-голосования из 16 кандидатов.

В народном голосовании наибольшее количество голосов получила семья Куриленко.

Главе семейства Николаю Семёновичу 90 лет. Он — ветеран Великой Отечественной войны. После демобилизации с фронта приехал в Темиртау, 45 лет трудился на металлургическом комбинате — слесарем, мастером, начальником участка. С супругой Марией Фёдоровной в прошлом году отметили «железную» свадьбу. Воспитали пятерых детей. Сегодня у них 10 внуков и 7 правнуков.

Церемония награждения прошла 16 сентября в Астане в концертном зале «Казахстан».

«Семья была и остаётся во все времена основой здорового общества и сильного государства. За четверть века Независимости в дружной казахстанской семье выросло новое поколение, воспитанное на ценностях новой эпохи государственности, это — патриотизм, трудолюбие и созидание. Именно они являются главными проводниками Третьей модернизации — устремлённые к знаниям, конкурентоспособные, открытые миру и инновациям», — говорилось в обращении Нурсултана Назарбаева.

Гульшара Абдыкаликова вручила семье-победителю памятную статуэтку и ключи от микроавтобуса. Остальным финалистам достались дипломы и сертификаты на 300 тыс. тенге.