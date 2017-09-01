Семьи погибших в Шахтинске навестил аким Карагандинской области

Глава региона лично выразил соболезнование родным и близким горняков, жизни которых унёс внезапный выброс метана.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил семьи погибших на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает пресс-служба акима области.

Глава региона лично выразил соболезнование родным и близким горняков, жизни которых унёс внезапный выброс метана.

«Эта трагедия – общая боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты. Мы не сможем вернуть вам ваших родных, но мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам. Вы не одни», – сказал Ерлан Кошанов.

Он вручил родным погибших проходчиков материальную помощь.

В свою очередь глава «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон заверил акима области и семьи погибших, что компания выполнит все обязательства, предусмотренные коллективным договором. Помимо этого руководство компании обещало изучить социальные условия каждой семьи, потерявшей кормильца, и с учётом этого дополнительно оказать необходимую помощь.

Шестеро маленьких детей и неродившийся ребёнок лишились отцов из-за трагедии в шахте.

«Рустаму Ахметжанову было 34 года, воспитывал троих детей. Валерию Руденко было 37 лет, сиротами остались двое детей. Максиму Шебанову – 31 год, воспитывал одного ребёнка», – сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Жена Максима Шебанова беременна. Родственники погибших горняков тяжело переживают утрату, от комментариев отказываются. Для пожилых родителей погибших потребовалась медицинская помощь, чтобы привести их в чувства.

Соседка семьи Валерия Руденко рассказала, что шахтёр не только материально содержал двоих детей, но и обеспечивал двоих племянников.

«В нашем городе каждая вторая семья – это шахтёры. Целыми династиями работают в угольном производстве. Поэтому смерть троих человек – это не горе отдельно взятой семьи, а трагедия всего Шахтинска. Двое из погибших – из посёлка Новодолинка», – рассказала Алла Гаврилова.

В компании «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что занимаются организационными вопросами похорон погибших рабочих. Работодатель обещает полностью оплатить эти расходы и помочь с выплатами кредитов, которые были взяты погибшими на потребительские нужды. Также семьям погибших обещают компенсацию, в соответствии с трудовым коллективным договором.

ЧП на шахте «Казахстанская», принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошло около 4:00 31 августа. Там произошёл внезапный выброс метана. По предварительным данным, в шахте находились 132 человека, при этом на аварийном участке оставались четыре человека.

19 июня 2017 года на комбинате «АрселорМиттал Темиртау» из-за отключения света в доменном цеху погиб человек. Как стало известно, из-за скачка напряжения отключились вентиляторы, при этом не сработали газоанализаторы. Один газовщик умер из-за отравления газом. Ещё двое работников предприятия были доставлены в больницу.

Директор шахты пояснил, что сейчас точно ещё неизвестно, какое газодинамическое явление произошло под землёй: выброс газа, угля или и то и другое. По его словам, шахтёры погибли не в результате завала, а вследствие отравления газом.