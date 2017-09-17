В казахстанском дерби ВХЛ «Сарыарка» победила «Торпедо», передает Today.kz.

Два периода соперники провели без взятия ворот. Лишь в третьей двадцатиминутке хоккеистам удалось сдвинуться с нулевой отметки. Шанс первыми открыть счет представился торпедовцам, так как за задержку шайбы руками «Сарыарка» получила штраф в виде штрафного броска.

На 49-ой минуте карагандинцы, использовали свой шанс у ворот- Айрат Зиязов стал автором первой шайбы в этом дерби. За четыре минуты до конца основного игрового времени «Торпедо» удалось сравнять цифры на табло и перевести встречу в овертайм. Героем эпизода стал Роман Бердников, которому ассистировал Евгений Рымарев.

После серии бросков в обе стороны нападающему «Сарыарки» Олегу Ломако удалось переиграть Павла Полуэктова и принести своему клубу очередную победу.

Статистика матча:

Торпедо – Сарыарка 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 48:49 Айрат Зиазов (Антоновский, Соколов)

1:1 – 56:18 Роман Бердников (Рымарев)

1:2 – 65:00 Олег Ломако

Вратари: Смирягин – Костин

Броски: 37 – 25

Штраф: 14 – 12.