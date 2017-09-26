С 1 октября стартует антигриппозная вакцинация в Казахстане

Вакцинацию за счет госбюджета пройдут наиболее уязвимые слои населения.

С 1 октября стартует кампания по вакцинации казахстанцев против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

«На эпидемиологический сезон 2017-2018 годов на бюджетные средства закуплено 1,45 миллиона доз вакцины «Гриппол» производства Российской Федерации на сумму свыше 102 миллиона тенге. Вакцина содержит антигены штаммом против сезонного гриппа A(H3N2) и A(H1N1 ) и вируса гриппа типа В», — сообщили в пресс-службе Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

Всего в Казахстане регистрацию прошли три вакцины против гриппа — французская «Ваксигрип», «Инфлювак» из Нидерландов и российская «Гриппол плюс». Во время вакцинации можно использовать любой препарат, зарегистрированный в Казахстане.

Вакцинацию за счет госбюджета пройдут дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности.

Также вакцинироваться будут за счет работодателей и личных средств людей.

Напомним, на эпидемиологический сезон 2017 года Казахстан приобрел почти 1,5 миллиона доз российской вакцины против гриппа. Уже в середине сентября вакцина должна была поступить в казахстанские больницы. Одна доза, по данным пресс-службы «СК-Фрамация», стоит 871,51 тенге. Помимо Казахстана российская вакцина экспортируется в страны СНГ и Иран.