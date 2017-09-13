Российские читатели смогут прочитать произведения казахских классиков

Национальная библиотека Казахстана и Российская государственная библиотека обменялись книгами, передает 24.kz.

Среди переданных в дар российской библиотеке книг «Путь Абая» Мухтара Ауэзова и «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Они пополнят фонд Центра казахской литературы в Москве.

«Мы получили более ста книг российских известных писателей и поэтов, и одновременно нами в дар РГБ были представлены произведения казахских поэтов. Мы занимаемся продвижением казахской литературы в мировое информационное пространство посредством создания национальных казахских уголков в различных национальных библиотеках мира»,- сказал директор Национальной библиотеки РК Жанат Сейдуманов.

Книгообмен прошел в рамках подписанного между организациями Соглашения о сотрудничестве. Оно предусматривает проведение совместных мероприятий, обмен опытом и стажировки сотрудников.

«Я надеюсь, что функционирование нашего Центра восточной литературы, где аккумулируется все это наследие, благодаря дарам, которые мы получаем из Казахстана, будет еще более интересным»,- добавила заместитель генерального директора РГБ Наталья Самойленко.