Родные пропавших на озере Балхаш рыбаков обвиняют водолазов в пассивности

В департаменте по ЧС Карагандинской области опровергли обвинения в бездействии водолазов-спасателей.

Родственники двоих рыбаков, которые четвертые сутки числятся без вести пропавшими после отправки на рыбалку на озере Балхаш, заявляют о том, что водолазы-спасатели недостаточно активны в поисках, передает Today.kz.

«Мы обратились за помощью в департамент по ЧС вечером 24 сентября. Было 21:30. Однако, никаких мер сотрудники департамента по ЧС не предприняли. Ссылались на непогоду», — говорит Кабыл, брат пропавшего Армана Бораша.

Родные Армана Бораш и Батырхана Жунусова просят всех неравнодушных граждан, имеющих в распоряжении лодки и другие снаряжения, подключиться к поисковым работам.

Между тем, в департаменте по ЧС Карагандинской области опровергли обвинения в бездействии водолазов-спасателей.

«Рыбаки уплыли 24 сентября. Сначала местное население самостоятельно проводило поисковые работы, но безрезультатно. Сообщение об их исчезновении поступило в департамент по ЧС 25 сентября. На место тут же выехали водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС», — сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Сильный шторм, по сведениям пресс-службы департамента по ЧС, не давал возможности проводить поисковые работы в полном объеме.

«Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, задействованы трое водолазов-спасателей и спасательный катер. Сегодня, 28 сентября, с утра туманная погода затрудняла поиски», — сообщила Жанна Дауренбекова.

Сотрудники департамента по ЧС рекомендуют рыбакам выходить на водоемы с индивидуальными спасательными средствами и только на исправных лодках. Также рекомендуют не выходить на ловлю при штормовой погоде.

Напомним, мужчины уплыли 24 сентября на моторной лодке «Прогресс 4» в 25 километрах южнее от острова Тасарал. Вечером они не вернулись домой, их мобильные телефоны отключены. Обоим рыбакам по 20 лет.