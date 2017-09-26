Ракету-носитель запустят с Байконура в конце сентября

Ракету-носитель тяжелого класса «Протон-М» запустят с Байконура в конце сентября, передает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«29 сентября 2017 года в 00 часов 52 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» запланирован старт ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9». Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» будет осуществлен с пусковой установки № 39 площадки 200 космодрома «Байконур», — говорится в сообщении министерства.

Телекоммуникационный спутник «АзиаСат-9» разработан и изготовлен фирмой SpaceSystems/Loral (США) по заказу Asiasat (Гонконг). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.