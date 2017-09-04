Пропавшую в Карагандинской области влюбленную пару нашли в 90 километрах от дома, передает Tengrinews.kz.

Влюбленных подростков удалось найти с помощью полиции и волонтеров в селе Красная Поляна Шетского района. Пара уехала туда с помощью автобусов и электричек.

«Мы нашли их благодаря неравнодушным людям, которые звонили нам и говорили, что видели их то в одном месте, то в другом. Постепенно след вывел на село Красная Поляна. Вчера вечером приехали туда, оцепили территорию. Ночью дети вышли на дорогу, там их и поймали», — рассказал отец найденной девушки Андрей Курчатов.

Отметим, что влюбленные все это время ночевали где придется. Последнюю ночь, к примеру, они провели в кустах. Сейчас с беглецами беседуют родители, полицейские и психологи. Совместными усилиями они пытаются понять, что толкнуло подростков на такой шаг и что они планировали делать дальше.

Напомним, 13-летняя Анастасия Курчатова и ее 17-летний бойфренд Александр Гольцов сбежали из дома 29 августа. Молодые люди на тот момент встречались около трех недель. Родители девушки настороженно относились к новому другу дочери. Они полагают, что именно это побудило ее сбежать из дома.