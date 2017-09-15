Прокуроры Темиртау выявили обман на госпредприятии

Обман потребителей на госпредприятии выявили прокуроры Темиртау, передает МИА «Казинформ».

Порядка 800 миллионов тенге незаконно собрало с потребителей в Темиртау государственное коммунальное предприятие «окжеспес-Т».

Нарушения с тарифообразованием на госпредприятии выявили прокуроры Темиртау и тут же передали материалы в правоохранительные органы, которые начали расследование уголовного дела по статье 189 УК «растрата вверенного чужого имущества».

Директор этого предприятия Ерлан Утешев находится на скамье подсудимых и обвиняется в закупе ржавых труб по цене новых для замены на тепломагистралях.

«Выяснилось, что предприятием не исполняются обязанности, установленные законом «О естественных монополиях», а именно не подтверждены статьи затрат, утвержденные тарифными сметами на более 800 миллионов тенге», — сообщил глава прокуратуры Темиртау Арман Аханов.

По словам прокурора Аханов, реальные расходы ТОО «Окжетпес Т» значительно меньше, чем суммы затрат, вложенные в тарифную смету. Предприятие с апреля 2016 года не оплачивало тепловую энергию, которую отпускала ему ТЭЦ-2.

«Закуп тепловой энергии — это одна из значимых статей расхода, заложенная в тарифе. То есть налицо — невыполнение тарифной сметы», — заявил Арман Аханов.

Для объективной и полной проверки прокуроры привлекли специалистов департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, которые установили, что «Окжетпес-Т» не разместил ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами ни на интернет-ресурсе, ни в средствах массовой информации», тем самым нарушив подпункты 7-9, подпункты 7-10 статьи 7 закона «О естественных монополиях».

«Окжетпес Т» не исполнил статьи затрат, предусмотренные тарифной сметой, на 1 миллиард 500 миллионов тенге.

«На основании акта прокурорского реагирования руководитель департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции вынес приказ в адрес ТОО «Окжетпес Т» об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги по теплоснабжению, подаче воды, отведению сточных вод с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года», — сказал Арман Аханов.