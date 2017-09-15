Прокуроры Караганды прокомментировали ролик, гуляющий в WhatsApp

Прокуроры Караганды прокомментировали информацию о ДТП, в котором якобы пострадал их сотрудник. Видео аварии с информацией о том, что ее спровоцировали сотрудники прокуратуры, было распространено в WhatsApp.

Жуткая авария произошла 14 сентября на автодороге Караганды — Темиртау. В результате столкновения двух автомобилей пострадали более пяти человек. Четверо из них госпитализированы. Последствия аварии сняли на видео очевидцы, которые впоследствии распространили его в мессенджере и сообщили, что так «гуляют» прокуроры. В областной прокуратуре опровергли данную информацию.

«В WhatsApp распространяется видео, снятое в ночь на 14 сентября 2017 года на мобильный телефон с места дорожно-транспортного происшествия на автодороге сообщением Караганда — Темиртау. Неизвестные лица, находящиеся на месте ДТП, вместо оказания первой помощи пострадавшим, производят съемку салона автомашины и пострадавшего водителя в бессознательном состоянии. Все это сопровождают комментариями, что так гуляет прокуратура. Установлено — пострадавший водитель не сотрудник прокуратуры, он следователь полиции Темиртау. Участники ДТП госпитализированы и находятся на лечении. По факту ДТП проводится расследование», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ДВД области подтвердили, что за рулем одной из машин находился сотрудник полиции. Согласно официальным данным, в момент ДТП он находился не на службе.

«По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 часть 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Обстоятельства выясняются. Назначены соответствующие экспертизы. 14 сентября на автодороге Караганды — Темиртау произошло столкновение автомобиля Honda с автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП госпитализированы водитель автомобиля Toyota и его трое пассажиров. Водителю автомобиля Honda и его пассажирам медицинская помощь оказана на месте», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Также спикер добавил, что по факту участия сотрудника полиции в ДТП проводится отдельное служебное расследование.